В Пензе строится новый корпус Губернского лицея

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:49:35+03:00

Здесь расположится Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи Пензенской области

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Новый трехэтажный корпус с подвалом будет построен севернее от существующего, который был возведен в 1961 году. В новом корпусе расположится Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи Пензенской области.

Здание рассчитано максимум на 290 человек. В нем можно будет проводить мероприятия регионального и всероссийского уровней. В настоящее время на этом месте располагается трансформаторная подстанция с инженерными коммуникациями, которые должны быть перенесены.

Строительство ведется в соответствии с национальным проектом «Образование», инициированным Президентом России Владимиром Путиным. Госжилстройтехинспекция Пензенской области провела проверку объекта капитального строительства. В ходе проверки нарушений не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU