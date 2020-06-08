В Пензе строится новый корпус Губернского лицея
Новый трехэтажный корпус с подвалом будет построен севернее от существующего, который был возведен в 1961 году. В новом корпусе расположится Центр по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи Пензенской области.
Здание рассчитано максимум на 290 человек. В нем можно будет проводить мероприятия регионального и всероссийского уровней. В настоящее время на этом месте располагается трансформаторная подстанция с инженерными коммуникациями, которые должны быть перенесены.
Строительство ведется в соответствии с национальным проектом «Образование», инициированным Президентом России Владимиром Путиным. Госжилстройтехинспекция Пензенской области провела проверку объекта капитального строительства. В ходе проверки нарушений не выявлено.
ИСТОЧНИК KP.RU