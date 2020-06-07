2020-06-07T16:36:45+03:00
Происшествия

Жительница Саранска перечислила мошеннику из Санкт-Петербурга 3500 рублей

Проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

35-летняя жительница Саранска обратилась в отдел полиции № 4 УМВД. Она рассказала, что на днях потеряла мобильный телефон. Надеясь разыскать гаджет, женщина разместила в популярных социальных сетях объявление о вознаграждении в 3 500 рублей тому, кто вернет его.

На следующий день ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов вернуть утерянное за обещанную взамен сумму. Незнакомец попросил перевести вознаграждение на указанный им номер телефона, обещав вернуть мобильный чуть позже. Заявительница, стоя у банкомата, под диктовку злоумышленника ввела номер телефона и перевела на него 3 500 рублей. Сразу после этого незнакомец перестал выходить на связь.

Полицейские установили, звонок потерпевшей поступил с номера телефона, зарегистрированного в Санкт-Петербурге. При этом данные абонента, на который переведены деньги, заявительница не запомнила.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии подтвердились еще 66 случаев заболевания коронавирусом
Зареченцы могут сделать бесплатные тесты на антитела к коронавирусу
Военнослужащие Пензенской области и Республики Мордовия получили 128 миллионов рублей на жилье
В одном из районов Мордовии появятся еще семь ФАПов
Улицы Пензы украсили рисунки, созданные в благодарность врачам
«СтанкоМашСтрой» выводит на рынок токарный станок новой модификации
В Мордовии пьяный водитель влетел в чужой огород
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
"Все, это конец": Михаил Ефремов заявил, что его не надо "отмазывать"
Самые опасные места офиса, и должен ли начальник дать бесплатные маски
Гостья порезала колбаску и мужика
В пензенские больницы поступили современные реанимационные кровати
В Саранске за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 20
«СтанкоМашСтрой» и «Лукойл» запускают совместную акцию
Пензенские лесничества получили новую технику
Жители Саранска остались без салюта на День города
Пензенец отдал 30 тысяч рублей незнакомцу, грозившему опубликовать его интимные фото
Пензенская область присоединилась к Всероссийскому «Донорскому марафону»
Жители Пензенской области получают извещения от юридических лиц в электронном формате
Медиков из группы риска отстранят от работы с коронавирусными пациентами
Компания «СтанкоМашСтрой» отметила 14 лет со дня основания