Жительница Саранска перечислила мошеннику из Санкт-Петербурга 3500 рублей

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:36:45+03:00

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35-летняя жительница Саранска обратилась в отдел полиции № 4 УМВД. Она рассказала, что на днях потеряла мобильный телефон. Надеясь разыскать гаджет, женщина разместила в популярных социальных сетях объявление о вознаграждении в 3 500 рублей тому, кто вернет его.

На следующий день ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов вернуть утерянное за обещанную взамен сумму. Незнакомец попросил перевести вознаграждение на указанный им номер телефона, обещав вернуть мобильный чуть позже. Заявительница, стоя у банкомата, под диктовку злоумышленника ввела номер телефона и перевела на него 3 500 рублей. Сразу после этого незнакомец перестал выходить на связь.

Полицейские установили, звонок потерпевшей поступил с номера телефона, зарегистрированного в Санкт-Петербурге. При этом данные абонента, на который переведены деньги, заявительница не запомнила.

ИСТОЧНИК KP.RU