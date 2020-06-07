Иван Белозерцев: «Выход на следующий этап смягчения режима зависит от каждого из нас»

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:01:01+03:00

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На своей странице в социальной сети «Вконтакте» Иван Александрович призвал граждан не расслабляться:

- Пензенская область находится на 1 этапе смягчения ограничений в режиме повышенной готовности, - отметил губернатор. - По коронавирусу регион стоит на плато. От каждого, без исключения, зависит дальнейшее снижение заболеваемости и выход на следующий этап. Убедительно прошу вас соблюдать необходимые меры - носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Это не сложно.

Ранее на этой неделе глава региона в своем Твиттере сообщил, когда Пензенская область сможет перейти к следующему этапу снятия ограничений:

- Для этого коэффициент распространения инфекции должен быть менее 0,8, сейчас он - 0,98. Ношение масок позволит быстрее достичь показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU