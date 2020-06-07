В Пензе на территории бывшего велосипедного завода произошел пожар
Пламя разгорелось в заброшенном здании
ФОТО: сообщество «Типичная Пенза» в социальной сети «Вконтакте»
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Сегодня утром один из подписчиков сообщества «Типичная Пенза» в социальной сети «Вконтакте» опубликовал фото горящего здания на территории бывшего «ЗИФ». Пресс-служба регионального управления МЧС прокомментировала произошедшее.
По их информации, сообщение о пожаре поступило диспетчерам еще в три утра. В заброшенном здании загорелись деревянные конструкции и обрешетка кровли. На тушение выезжали 36 сотрудников. По факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU