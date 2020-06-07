2020-06-07T14:41:37+03:00
Здоровье

Вячеслав Космачев напомнил о правилах приема пациенток в перинатальном центре

Главный врач клинической больницы имени Н.Н. Бурденко рассказал о мерах предосторожности, которые следует соблюдать во время посещения учреждения
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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С завтрашнего дня перинатальный центр возобновляет плановый прием пациенток.

- Во избежание распространения новой коронавирусной инфекции пациентам необходимо соблюдать определенные правила, - сообщил депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачев, который возглавляет учреждение здравоохранения.

По его словам, врачебный приём будет осуществляться строго по предварительной записи (телефон регистратуры 45-54-69).

- Строго по дате и назначенному времени для соблюдения мер социальной дистанции и предотвращения скученности в коридорах и у кабинета врача. Рекомендуется приходить за 15-20 минут до начала приема, не раньше, - сказал специалист.

Он подчеркнул, что посещение поликлиники возможно только при отсутствии у пациентки признаков ОРВИ с обязательным бесконтактным замером температуры. Обязательное наличие у пациентки средств индивидуальной защиты: маски и перчаток. В исключительных случаях допустимо сопровождение пациентки одним помощником, при соблюдении всех мер предосторожности и наличия у сопровождающего средств индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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