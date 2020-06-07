2020-06-07T12:17:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусная инфекция выявлена ещё у 47 жителей Мордовии

По оперативным данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 10 часов 35 минут 7 июня 2020 года
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Скорая помощь у медицинского центра "Новомосковский" в Коммунарке.Скорая помощь у медицинского центра "Новомосковский" в Коммунарке.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Всего в России выявлено 467 673 случая заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрирован 8 984 случая коронавируса.

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания. По данным регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом, 16 новых случаев выявлено в Саранске, 13 – в Рузаевском районе. В Атяшевском, Березниковском и Лямбирском районах – по три новых случая заболевания, в Ичалковском и Дубенском районах – по два, в Кадошкинском, Ковылкинском, Краснослободском, Старошайговском, Ромодановском районах – по одному.

17 человек из числа новых больных старше 60 лет, 10 – моложе 30 лет. Самому пожилому из них 80 лет, самой юной – 9 лет.

Всего в республике выявлено 2185 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 1123 человека. Скончались 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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