7 Июнь 2020 2020-06-07T11:09:53+03:00

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По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 июня в Саранске и местами по Республике Мордовия ожидается гроза. При грозе усиление юго-западного ветра, местами порывы до 15-20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU