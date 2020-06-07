7 июня в Саранске и местами по Республике Мордовия ожидается гроза
Возможно усиление юго-западного ветра, местами порывы до 15-20 м/с
НепогодаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 июня в Саранске и местами по Республике Мордовия ожидается гроза. При грозе усиление юго-западного ветра, местами порывы до 15-20 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU