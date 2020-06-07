В Пензе курьер из Воронежа сделал 150 закладок с наркотиками

7 Июнь 2020 2020-06-07T10:32:40+03:00

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Житель Воронежа прибыл в Пензу в апреле 2020 года. Оперативники задержали его при попытке оборудовать очередной тайник для бесконтактной передачи синтетических наркотических средств. При анализе информации в его смартфоне полицейские выяснили, что он успел сделать около 150 закладок с наркотиками.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух местных жителей, также причастных к сбыту наркотиков на территории областного центра. В их обязанности входило получать мелкооптовые партии запрещённых веществ, фасовать их на розничные закладки и оставлять в тайниках для дальнейшей бесконтактной передачи потребителям.

В отношении данных граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. Двое злоумышленников находятся под стражей, третьему избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

С 26 мая по 26 июня в Пензенской области проводится всероссийский антинаркотический месячник. Если у вас есть информация о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков, сообщите её по телефону горячей линии регионального управления МВД 8-(8412)-59-10-10. Анонимность гарантируется. Каждое сообщение будет проверено.

ИСТОЧНИК KP.RU