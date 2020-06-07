2020-06-07T10:32:40+03:00
Происшествия

В Пензе курьер из Воронежа сделал 150 закладок с наркотиками

Полицейские задержали троих подозреваемых в сбыте запрещенных веществ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

Житель Воронежа прибыл в Пензу в апреле 2020 года. Оперативники задержали его при попытке оборудовать очередной тайник для бесконтактной передачи синтетических наркотических средств. При анализе информации в его смартфоне полицейские выяснили, что он успел сделать около 150 закладок с наркотиками.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух местных жителей, также причастных к сбыту наркотиков на территории областного центра. В их обязанности входило получать мелкооптовые партии запрещённых веществ, фасовать их на розничные закладки и оставлять в тайниках для дальнейшей бесконтактной передачи потребителям.

В отношении данных граждан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ. Двое злоумышленников находятся под стражей, третьему избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

С 26 мая по 26 июня в Пензенской области проводится всероссийский антинаркотический месячник. Если у вас есть информация о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков, сообщите её по телефону горячей линии регионального управления МВД 8-(8412)-59-10-10. Анонимность гарантируется. Каждое сообщение будет проверено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии подтвердились еще 66 случаев заболевания коронавирусом
Зареченцы могут сделать бесплатные тесты на антитела к коронавирусу
Военнослужащие Пензенской области и Республики Мордовия получили 128 миллионов рублей на жилье
В одном из районов Мордовии появятся еще семь ФАПов
Улицы Пензы украсили рисунки, созданные в благодарность врачам
«СтанкоМашСтрой» выводит на рынок токарный станок новой модификации
В Мордовии пьяный водитель влетел в чужой огород
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
"Все, это конец": Михаил Ефремов заявил, что его не надо "отмазывать"
Самые опасные места офиса, и должен ли начальник дать бесплатные маски
Гостья порезала колбаску и мужика
В пензенские больницы поступили современные реанимационные кровати
В Саранске за сутки число больных коронавирусом увеличилось на 20
«СтанкоМашСтрой» и «Лукойл» запускают совместную акцию
Пензенские лесничества получили новую технику
Жители Саранска остались без салюта на День города
Пензенец отдал 30 тысяч рублей незнакомцу, грозившему опубликовать его интимные фото
Пензенская область присоединилась к Всероссийскому «Донорскому марафону»
Жители Пензенской области получают извещения от юридических лиц в электронном формате
Медиков из группы риска отстранят от работы с коронавирусными пациентами
Компания «СтанкоМашСтрой» отметила 14 лет со дня основания