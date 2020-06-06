В Пензе разыскивают потерявшегося пенсионера с собакой
Мужчина ушел из дома сегодня
Сообщество "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Пенза"
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Сегодня днем поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку на поиск 69-летнего Виктора Александровича Мокрова. Он ушел из дома в неизвестном направлении сегодня. При нем была черная собака.
Особые приметы: один глаз полностью закрыт.
Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный).
ИСТОЧНИК KP.RU