В Мордовии подтвердились 40 новых случаев заболевания коронавирусом

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:07:21+03:00

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По данным регионального оперативного штаба, 21 человек из числа новых подтвержденных – жители г. о. Саранск. 9 человек – из Рузаевского района. Также коронавирус подтвердился у четырех жителей Чамзинского района. В Торбеевском, Атяшевском, Большеберезниковском, Лямбирском, Зубово-Полянском и Старошайговском районах по одному случаю заболевания.

Среди подтвержденных за прошедшие сутки больных коронавирусной инфекцией значительна доля молодых людей: 10 человек моложе 30 лет, в том числе трое детей, самой младшей из которых пять лет. Еще семь человек находятся в возрастной группе от 30 до 40 лет. Лиц старше 60 лет – 6 человек, самой пожилой из них 88 лет.

Всего в республике выявлено 2138 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 1111 человек. Скончались 18.

ИСТОЧНИК KP.RU