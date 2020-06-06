В Мордовии подтвердились 40 новых случаев заболевания коронавирусом
По данным регионального оперативного штаба, 21 человек из числа новых подтвержденных – жители г. о. Саранск. 9 человек – из Рузаевского района. Также коронавирус подтвердился у четырех жителей Чамзинского района. В Торбеевском, Атяшевском, Большеберезниковском, Лямбирском, Зубово-Полянском и Старошайговском районах по одному случаю заболевания.
Среди подтвержденных за прошедшие сутки больных коронавирусной инфекцией значительна доля молодых людей: 10 человек моложе 30 лет, в том числе трое детей, самой младшей из которых пять лет. Еще семь человек находятся в возрастной группе от 30 до 40 лет. Лиц старше 60 лет – 6 человек, самой пожилой из них 88 лет.
Всего в республике выявлено 2138 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 1111 человек. Скончались 18.
ИСТОЧНИК KP.RU