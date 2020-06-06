Петр Тултаев: «Снять или ослабить режим в Саранске не позволяет ситуация»

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:41:41+03:00

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Участники совещания вопросы о санитарно-эпидемиологической ситуации в столице Мордовии.

- Ситуация остается очень сложной и тревожной. Если на первоначальном этапе мы об этом говорили с нотками тревоги в голосе, то сейчас тревога звучит во весь голос. Что очевидно: ни о каких послаблениях в режиме в ближайшее время речи и быть не может, - подчеркнул в начале заседания мэр.

Петр Тултаев отметил, что весь комплекс профилактических мероприятий, который проводится в Саранске с начала режима повышенной готовности, ослаблять ни в коем случае нельзя.

- Режим повышенной готовности у нас никто не отменял. В некоторых регионах, городах ситуация с заболеваемостью не вызывает тревоги, поэтому там принимают решения о снятии и ослаблении ограничений. У нас ситуация сделать этого не позволяет, - сказал Петр Тултаев.

В ближайшее время на детских игровых комплексах на площадях в микрорайонах города и на придомовых территориях будут восстановлены сорванные сигнальные ленты. Все прибывающие в Саранск из других регионов Российской Федерации, а также принимающая сторона, как и прежде, должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU