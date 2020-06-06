Пензенский колледж получил новое оборудование для студентов с ограниченными возможностями

6 Июнь 2020 2020-06-06T15:09:37+03:00

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Пензенский агропромышленный колледж, где обучаются 48 студентов с ограниченными возможностями, получил новое оборудование для занятий на специальности «Информатика и вычислительная техника». На эти цели было выделено свыше 4,5 миллиона рублей, из которых 3,9 миллиона рублей - средства федерального бюджета.

Также приобретены ноутбуки, принтеры, планшеты для рисования, системы субтитрирования, портативные информационные индукционные системы, оборудование для студентов с ОВЗ по слуху по специальности «Ихтиология и рыболовство» и автобус для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

С 2018 года колледж является региональным центром развития движения «Абилимпикс» в Пензенской области. Новое оборудование позволит студентам совершенствовать свое мастерство на занятиях и готовится к Региональному чемпионату профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который пройдет с 8 по 12 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU