Зашел купить йогурт, а украл коньяк: житель Саратова ограбил магазин в Сердобске

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:32:30+03:00

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В полицию поступило заявление о краже в магазине на улице Максима Горького в Сердобске. Неизвестный украл три бутылки алкоголя (коньяка и виски) и банку кофе. Сумма ущерба превысила четыре тысячи рублей.

Момент кражи запечатлели камеры наблюдения, поэтому задержать причастного к ней удалось быстро. Злоумышленников оказался 35-летний житель Саратова. Мужчина рассказал, что зашел купить йогурт и творог, но, оказавшись в торговом зале и убедившись, что рядом никого нет, прихватил еще и спиртное с кофе, спрятав все в карманах. На кассе мужчина распатился только за молочную продукцию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время сотрудниками полиции отрабатывается причастность данного гражданина к совершению аналогичных краж.

ИСТОЧНИК KP.RU