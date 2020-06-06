За сутки в Мордовии более 270 вызов скорой помощи

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:44:58+03:00

Екатеринбург. Сотрудник Роспотребнадзора и полицейские идут принудительно, по решению суда, госпитализировать малолетнего ребенка с подтвержденным диагнозом COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В совещании приняли участие члены Правительства и главы муниципальных районов.

Глава Мордовии подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается сложной. В некоторых населенных пунктах наблюдается ослабление режима самоизоляции со стороны граждан.

«Расслабляться еще рано! - предупредил Владимир Волков. - На Москву нам смотреть не нужно - там все это началось на три недели раньше».

За последние недели в республике отмечается высокий рост числа внебольничных пневмоний, который специалисты связывают именно с тем, что люди ослабили меры предосторожности. Как результат – медицинские учреждения работают в настоящее время на пределе возможностей.

Как сообщила заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова, за последние сутки в республике на станцию скорой медицинской помощи только по ОРВИ, пневмонии и ковиду поступил 271 вызов. На сегодняшний день развернуто 1680 инфекционных коек при нормативе 395. Но главная проблема при таком стремительном росте - нехватка медицинских кадров.

«Врачи у нас работают грамотно, но если мы сами не будем себя грамотно вести - мы же врачей завалим. Они же не выдержат! Койки открывать можно, но ведь главное - что к ним нужны специалисты», - подчеркнул Владимир Волков.

«С приходом летнего периода мы наблюдаем увеличение числа больных детей, - отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия Татьяна Харитонова. - Но игровые площадки возле каждого дома сейчас заполнены детьми».

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, Владимир Волков потребовал от глав районов жесткого контроля соблюдения на территориях ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU