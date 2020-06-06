2020-06-06T11:44:58+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Мордовии более 270 вызов скорой помощи

Глава республики Владимир Волков 5 июня провел рабочее совещание по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Екатеринбург. Сотрудник Роспотребнадзора и полицейские идут принудительно, по решению суда, госпитализировать малолетнего ребенка с подтвержденным диагнозом COVID-19Екатеринбург. Сотрудник Роспотребнадзора и полицейские идут принудительно, по решению суда, госпитализировать малолетнего ребенка с подтвержденным диагнозом COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В совещании приняли участие члены Правительства и главы муниципальных районов.

Глава Мордовии подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в регионе остается сложной. В некоторых населенных пунктах наблюдается ослабление режима самоизоляции со стороны граждан.

«Расслабляться еще рано! - предупредил Владимир Волков. - На Москву нам смотреть не нужно - там все это началось на три недели раньше».

За последние недели в республике отмечается высокий рост числа внебольничных пневмоний, который специалисты связывают именно с тем, что люди ослабили меры предосторожности. Как результат – медицинские учреждения работают в настоящее время на пределе возможностей.

Как сообщила заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова, за последние сутки в республике на станцию скорой медицинской помощи только по ОРВИ, пневмонии и ковиду поступил 271 вызов. На сегодняшний день развернуто 1680 инфекционных коек при нормативе 395. Но главная проблема при таком стремительном росте - нехватка медицинских кадров.

«Врачи у нас работают грамотно, но если мы сами не будем себя грамотно вести - мы же врачей завалим. Они же не выдержат! Койки открывать можно, но ведь главное - что к ним нужны специалисты», - подчеркнул Владимир Волков.

«С приходом летнего периода мы наблюдаем увеличение числа больных детей, - отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия Татьяна Харитонова. - Но игровые площадки возле каждого дома сейчас заполнены детьми».

По информации пресс-службы Главы Республики Мордовия, Владимир Волков потребовал от глав районов жесткого контроля соблюдения на территориях ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зашел купить йогурт, а украл коньяк: житель Саратова ограбил магазин в Сердобске
За сутки в Мордовии более 270 вызов скорой помощи
В Саранске мужчина толкнул супругу в сторону кровати
Заряд дроби из ружья угодил обидчику в живот
Житель Кузнецка, выложивший в интернете интимные фото жены, заплатит штраф
Ахунский переезд закроют на одну ночь
Жительница Рузаевки лишилась крупной суммы, желая помочь военному хирургу из США
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
С понедельника в перинатальном центре возобновляется плановый прием пациенток
Владимир Волков: «Они работали, не жалея себя»
Пензенские росгвардейцы задержали мужчину, воровавшего металл с территории чужих дач
В Мордовии скончался еще один пациент с коронавирусом
В пензенском правительстве обсудили проведение голосования по поправкам в Конституцию
Ветеринар из Мордовии обвиняется в служебном подлоге
В пензенские больницы поступили передвижные рентген-аппараты
Выходцы из республик СССР встали на пути хулиганов
В Пензенской области погрузчик с картофелем опрокинулся на женщину
В отдаленных селах Мордовии начнут работу мобильные ФАПы
Житель Лунино признался в убийстве матери и бабушки
В Саранске на два дня отменят движение дачного маршрута № 142Д
Несколько пензенских спортивных учреждений вернулись к работе
В Мордовии спасатели и полицейские нашли заблудившуюся в лесу женщину
Компания «СтанкоМашСтрой» продолжает работу в онлайн-режиме
ЕГЭ в условиях, приближенных к карантину
В Пензе на улице Максима Горького частично перекроют движение
В Саранске, ударив сожителя ножом, женщина пошла спать
Подростка видели среди лиц без определенного места жительства