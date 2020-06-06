2020-06-06T10:07:05+03:00
Происшествия

В Саранске мужчина толкнул супругу в сторону кровати

При падении женщина ударилась головой об пол и скончалась на месте происшествия
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
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Вечером 7 января между мужчиной и его супругой, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора из-за того, что женщина не хотела идти спать. В результате обвиняемый толкнул супругу в сторону кровати, женщина не удержалась на ногах и упала, ударившись головой об пол. От полученных при падении телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Собранные Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для принятия процессуального решения в отношении 38-летнего мужчины. Органами предварительного расследования он обвинялся в причинении смерти по неосторожности. В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью.

В судебном заседании от сестры погибшей, признанной по уголовному делу потерпевшей, поступило заявление о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым, возместившим причиненный вред, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Судом удовлетворено заявление потерпевшей и вынесено постановление о прекращении уголовного дела связи с примирением сторон.

Стоит отметить, что данное основание является нереабилитирующим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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