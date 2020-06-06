Заряд дроби из ружья угодил обидчику в живот

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:12:22+03:00

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Вечером 12 октября 2019 года житель села Долгоруково Иссинского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вместе с сыном поехал на пруд поохотиться на уток. На обратном пути их догнал на УАЗе занимавшийся разведением рыбы в этом водоёме мужчина и стал агрессивно предъявлять претензии по поводу проезда злоумышленника с сыном около пруда. Вытащив охотника из машины, нанес ему несколько ударов по лицу и рукам.

На этом разведение рыбы в водоеме для него закончилось. Выстрел дробью из охотничьего ружья ИЖ-27 угодил в живот, и мужчина скончался на месте происшествия.

На протяжении всего периода следствия и судебного разбирательства житель Иссинского района находился под стражей.

Собранные Бессоновским межрайонным следственным отделом регионального СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора: 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU