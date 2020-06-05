Житель Кузнецка, выложивший в интернете интимные фото жены, заплатит штраф
Собранные Кузнецким следственным отделом СУ СК по Пензенской области признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю 1987 года рождения. Установлено, что 21 и 22 марта мужчина после ссоры с супругой на почве ревности выложил в социальной сети ее интимные фото.
В ходе следствия подозреваемый признал вину и подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом принято решение о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU