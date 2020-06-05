Жительница Рузаевки лишилась крупной суммы, желая помочь военному хирургу из США

5 Июнь 2020 2020-06-05T15:20:42+03:00

Именно так представился ей мужчина, с которым она познакомилась в одной из социальных сетей

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60-летняя жительница Рузаевки стала жертвой мошенника. Полицейским потерпевшая сообщила, что некоторое время назад познакомилась в социальной сети с мужчиной из США. Тот рассказал, что он по профессии военный хирург и в данный момент несет службу на корабле в Сомали. Спустя некоторое время собеседник женщины попросил ее о помощи.

По словам мужчины, ему должны были перевести крупную сумму денег, но, находясь в плавании, получить ее он не может. Иностранец предложил пенсионерке получить деньги за него, и та согласилась.

Наличные жительнице Рузаевки должны были отправить в посылке. В конце мая женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками транспортной компании и пояснили, что ей необходимо заплатить некий налог за доставку. Та перечислила необходимую сумму. Спустя несколько дней на связь с потерпевшей вышли уже якобы представители страховой компании. По их словам, посылку задержали в аэропорту. Для разрешения проблемы нужно было оформить страховку.

В течение нескольких дней женщина перечислила неизвестным 459 тысяч 736 рублей. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU