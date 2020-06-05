С понедельника в перинатальном центре возобновляется плановый прием пациенток

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:14:48+03:00

Также с этой недели снова проводится процедура ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования

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С понедельника возобновляется плановый медицинский приём пациенток в отделениях охраны репродуктивного здоровья и вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

Приём врача проводится строго по предварительной записи (телефон регистратуры 45-54-69). Рекомендуется приходить за 15-20 минут (не раньше) до начала приема. Посещение поликлиники возможно только при отсутствии у пациентки признаков ОРВИ с обязательным бесконтактным замером температуры. Обязательное наличие у пациентки средств индивидуальной защиты: маски и перчаток.

В исключительных случаях допустимо сопровождение пациентки одним помощником, при соблюдении всех мер предосторожности и наличия у сопровождающего средств индивидуальной защиты.

Министерством здравоохранения Пензенской области также информирует о возобновлении с 3 июня процедуры экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования. За уточняющей информацией можно обратиться к профильному специалисту минздрава по телефону 8-8412-63-95-73.

ИСТОЧНИК KP.RU