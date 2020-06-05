2020-06-05T13:26:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимир Волков: «Они работали, не жалея себя»

Глава Республики Мордовия выразил соболезнования родным скончавшихся медсестры и врача
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Главы РМ
Изменить размер текста:

В Мордовии подтверждены два случая смерти среди медицинских работников. 58-летняя Надежда Минеева, скончавшаяся 3 июня, работала медсестрой в Онкологическом диспансере. Врач Станции скорой медицинской помощи 48-летний Владимир Поелуев умер сегодня ночью. У обоих медработников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне сопутствующих заболеваний. Диагноз «Коронавирусная инфекция» предварительно был поставлен, но окончательно пока не подтвержден. В общероссийской статистике эти случаи также еще не отражены.

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования родным, близким и коллегам:

- Примите мои самые глубокие соболезнования. Они работали, не жалея себя, до конца выполнили свой долг Врача и Человека. По отзывам коллег, Надежда Николаевна и Владимир Владимирович отличались высокими профессиональными и личностными качествами, это тяжелая утрата для всей медицинской общественности республики. Их родным и близким будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ахунский переезд закроют на одну ночь
Жительница Рузаевки лишилась крупной суммы, желая помочь военному хирургу из США
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
С понедельника в перинатальном центре возобновляется плановый прием пациенток
Владимир Волков: «Они работали, не жалея себя»
Пензенские росгвардейцы задержали мужчину, воровавшего металл с территории чужих дач
В Мордовии скончался еще один пациент с коронавирусом
В пензенском правительстве обсудили проведение голосования по поправкам в Конституцию
Ветеринар из Мордовии обвиняется в служебном подлоге
В пензенские больницы поступили передвижные рентген-аппараты
Выходцы из республик СССР встали на пути хулиганов
В Пензенской области погрузчик с картофелем опрокинулся на женщину
В отдаленных селах Мордовии начнут работу мобильные ФАПы
Житель Лунино признался в убийстве матери и бабушки
В Саранске на два дня отменят движение дачного маршрута № 142Д
Несколько пензенских спортивных учреждений вернулись к работе
В Мордовии спасатели и полицейские нашли заблудившуюся в лесу женщину
Компания «СтанкоМашСтрой» продолжает работу в онлайн-режиме
ЕГЭ в условиях, приближенных к карантину
В Пензе на улице Максима Горького частично перекроют движение
В Саранске, ударив сожителя ножом, женщина пошла спать
Подростка видели среди лиц без определенного места жительства