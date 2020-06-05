Владимир Волков: «Они работали, не жалея себя»

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:26:57+03:00

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В Мордовии подтверждены два случая смерти среди медицинских работников. 58-летняя Надежда Минеева, скончавшаяся 3 июня, работала медсестрой в Онкологическом диспансере. Врач Станции скорой медицинской помощи 48-летний Владимир Поелуев умер сегодня ночью. У обоих медработников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне сопутствующих заболеваний. Диагноз «Коронавирусная инфекция» предварительно был поставлен, но окончательно пока не подтвержден. В общероссийской статистике эти случаи также еще не отражены.

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования родным, близким и коллегам:

- Примите мои самые глубокие соболезнования. Они работали, не жалея себя, до конца выполнили свой долг Врача и Человека. По отзывам коллег, Надежда Николаевна и Владимир Владимирович отличались высокими профессиональными и личностными качествами, это тяжелая утрата для всей медицинской общественности республики. Их родным и близким будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

ИСТОЧНИК KP.RU