2020-06-05T12:38:38+03:00
Происшествия

Пензенские росгвардейцы задержали мужчину, воровавшего металл с территории чужих дач

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера вечером патруль Росгвардии получил просьбу задержать в районе Северной поляны мужчину, подозреваемого в краже металлолома с территории нескольких дач.

На месте росгвардейцев ожидали очевидцы произошедшего. Указывая на мужчину, они рассказали, что заметили, как он, пробравшись на соседние дачные участки, собирал изделия из металла, складировал их в мешки и вывозил на велосипеде.

33-летний подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии на месте. При задержанном стражи порядка обнаружили два мешка с металлоломом, металлическую лестницу и трубы. Мужчина не стал отрицать, что незаконно вынес изделия с территории нескольких дачных участков во время отсутствия хозяев. Он планировал сдать добычу в пункт приема металлолома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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