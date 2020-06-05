В Мордовии скончался еще один пациент с коронавирусом

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:17:05+03:00

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По данным регионального оперативного штаба, за сегодня в Рузаевском районе зафиксировано 16 новых случаев, в Саранске – 10, в Атяшевском районе – шесть, Ардатовском – пять, Зубово-Полянском – три. По два случая заболевания подтвердились в Чамзинском, Ромодановском и Ичалковском районах, в Краснослободском – один.

Среди новых больных восемь человек старше 60 лет, самой пожилой из них 91 год. Пять человек моложе 30 лет, самой юной из них 10 лет.

Всего с начала эпидемии в республике выявлено 2098 пациентов с коронавирусом. Полностью выздоровели 1064 человека. Скончались 15.

ИСТОЧНИК KP.RU