В Мордовии скончался еще один пациент с коронавирусом
По данным регионального оперативного штаба, за сегодня в Рузаевском районе зафиксировано 16 новых случаев, в Саранске – 10, в Атяшевском районе – шесть, Ардатовском – пять, Зубово-Полянском – три. По два случая заболевания подтвердились в Чамзинском, Ромодановском и Ичалковском районах, в Краснослободском – один.
Среди новых больных восемь человек старше 60 лет, самой пожилой из них 91 год. Пять человек моложе 30 лет, самой юной из них 10 лет.
Всего с начала эпидемии в республике выявлено 2098 пациентов с коронавирусом. Полностью выздоровели 1064 человека. Скончались 15.
ИСТОЧНИК KP.RU