В пензенском правительстве обсудили проведение голосования по поправкам в Конституцию
Губернатор Иван Белозерцев отметил, что предстоящее голосование – это шанс для каждого жителя региона внести свой вклад в будущее страны. А перед организаторами стоят две важные задачи: важно обеспечить не только достоверность и легитимность процедуры, но и безопасность для граждан.
- Мы вышли на первый этап смягчения режима повышенной готовности, но санитарная безопасность по-прежнему остается важнейшей задачей, - отметил глава региона.
Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков доложил губернатору, что в течение семи дней, пока будет идти голосование (с 25 июня по 1 июля), все избирательные участки пройдут антибактериальную обработку. Температуру граждан на входе будут измерять бесконтактными термометрами. Также участников голосования обеспечат масками, перчатками и дезинфицирующим средством.
- Создана рабочая группа, которая будет заниматься мониторингом реализации прав голосующих граждан, - сообщил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед. - Формируется корпус общественных наблюдателей, которые будут следить за соблюдением законодательства на всех избирательных участках региона.
Помимо этого, будут работать и мобильные группы – для выезда на избирательные участки в случае возникновения внештатных ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU