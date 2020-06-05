В пензенском правительстве обсудили проведение голосования по поправкам в Конституцию

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:10:01+03:00

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Губернатор Иван Белозерцев отметил, что предстоящее голосование – это шанс для каждого жителя региона внести свой вклад в будущее страны. А перед организаторами стоят две важные задачи: важно обеспечить не только достоверность и легитимность процедуры, но и безопасность для граждан.

- Мы вышли на первый этап смягчения режима повышенной готовности, но санитарная безопасность по-прежнему остается важнейшей задачей, - отметил глава региона.

Председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков доложил губернатору, что в течение семи дней, пока будет идти голосование (с 25 июня по 1 июля), все избирательные участки пройдут антибактериальную обработку. Температуру граждан на входе будут измерять бесконтактными термометрами. Также участников голосования обеспечат масками, перчатками и дезинфицирующим средством.

- Создана рабочая группа, которая будет заниматься мониторингом реализации прав голосующих граждан, - сообщил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед. - Формируется корпус общественных наблюдателей, которые будут следить за соблюдением законодательства на всех избирательных участках региона.

Помимо этого, будут работать и мобильные группы – для выезда на избирательные участки в случае возникновения внештатных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU