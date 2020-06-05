Ветеринар из Мордовии обвиняется в служебном подлоге

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:47:47+03:00

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В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении 52-летнего главного ветеринарного врача одного из районов республики. Он обвиняется в служебном подлоге.

Правоохранителями установлено, что в мае прошлого года мужчина подписал ветеринарное свидетельство на пять голов крупного рогатого скота без проведения предварительного осмотра. Не убедившись, что животные не являются носителями опасных болезней, обвиняемый внес заведомо ложные сведения о проведенных лабораторных исследованиях и состоянии здоровья. Предоставленное свидетельство давало право на транспортировку животных на убой в Пензенскую область.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU