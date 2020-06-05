В пензенские больницы поступили передвижные рентген-аппараты

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:37:51+03:00

Стоимость каждого из них - два с половиной миллиона рублей

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Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и больница имени Н. Н. Бурденко получили новые передвижные рентген-аппараты. Современное оборудование будет использоваться в стационарах и позволит улучшить диагностику новой коронавирусной инфекции.

- Новые аппараты мобильны, их легко перевозить из одного бокса в другой, что особенно важно для лежачих пациентов, - отметил главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин. - Оборудование обладает высокой разрешающей способностью, дает более четкие изображения и меньшую лучевую нагрузку. Безусловно, новое оборудование позволит улучшить качество оказания медицинской помощи нашим пациентам.

Деньги на покупку аппаратов были выделены из федерального бюджета. Другие учреждения региона, оказывающие помощь больным коронавирусом, также получат новое оборудование: планируется поставка аппаратов ИВЛ, мониторов пациента, портативных УЗИ, шприцевых насосов, аспираторов.

ИСТОЧНИК KP.RU