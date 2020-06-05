Выходцы из республик СССР встали на пути хулиганов

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:33:35+03:00

Десяток крепких парней с дробовиками у витрины ресторана «Пушкин» в Калифорнии подействовали на погромщиков отрезвляюще

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Примеру «русской мафии» последовали хозяева домов и магазинов в других штатах. Подробности - в сегодняшней «Комсомольской правде» за 5 июня.

Читатели свежего номера газеты узнают, что Минздрав в своих обновленных Методических рекомендациях предлагает потерю обоняния и красные глаза считать достаточными основаниями для проверки человека на «корону». Этой же теме посвящена и пензенская вкладка номера. Приводится хроника коронавируса в Пензенской области и в Республике Мордовия. Число зараженных пока превышает количество выздоровевших пациентов.

На страницах сегодняшнего ежедневного номера «Комсомолки» материалы на любой вкус. Эксперты размышляют о том, с чего надо начать поднимать народное хозяйство после пандемии? А вот в российских магазинах отмечают резко возросший спрос на водку в большой таре - от литра.

Поклонники клуба «Мужчина и женщина» от корреспондента Ирины Андреевой узнают 6 женских привычек, которые заставят партнера сбежать. Значит, просто не дай ему уйти, советует автор.

Прислушаемся?

ИСТОЧНИК KP.RU