В Пензенской области погрузчик с картофелем опрокинулся на женщину
По данным следствия, вечером 29 мая в одном из населенных пунктов Пензенского района женщина 1966 года рождения, весовщица общества с ограниченной ответственностью, занимающегося растениеводством, присутствовала при выполнении погрузочных работ. В результате допущенных при погрузке нарушений требований охраны труда произошло опрокидывание на потерпевшую вилочного погрузчика с картофелем. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.
По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, в связи с нарушениями требований охраны труда, повлекшими по неосторожности смерть человека, Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело.
Устанавливаются всех обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU