В Пензенской области погрузчик с картофелем опрокинулся на женщину

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:47:13+03:00

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По данным следствия, вечером 29 мая в одном из населенных пунктов Пензенского района женщина 1966 года рождения, весовщица общества с ограниченной ответственностью, занимающегося растениеводством, присутствовала при выполнении погрузочных работ. В результате допущенных при погрузке нарушений требований охраны труда произошло опрокидывание на потерпевшую вилочного погрузчика с картофелем. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, в связи с нарушениями требований охраны труда, повлекшими по неосторожности смерть человека, Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются всех обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU