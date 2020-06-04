В отдаленных селах Мордовии начнут работу мобильные ФАПы

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:47:06+03:00

Стоимость одного такого «медпункта на колесах» - около восьми миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В начале апреля в Дубенскую районную больницу в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» поступил мобильный фельдшерско-акушерский пункт.

Передвижной ФАП оснащен всем необходимым оборудованием: холодильник для хранения лекарственных препаратов, термоконтейнеры для иммунобиологических препаратов в период массовой вакцинации населения, аппарат электрокардиографии, искусственной вентиляции легких, минилаборатория для определения глюкозы в крови, весь перечень оборудования для проведения диспансеризации и профилактических осмотров.

Всего передвижные медкомплексы уже получили восемь медучреждений Мордовии: помимо Дубенской районной больницы, это Зубово-Полянская, Ичалковская, Атяшевская, Ковылкинская, Ардатовская, Инсарская и Комсомольская больницы.

После завершения карантинных мероприятий передвижной медпункт начнет работу в отдаленных селах районов.

ИСТОЧНИК KP.RU