Житель Лунино признался в убийстве матери и бабушки

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:10:10+03:00

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Сегодня утром 24-летний житель Лунино пришел в полицию и признался в двойном убийстве. Обследовав квартиру по месту жительства парня, правоохранители обнаружили там тела его матери и бабушки.

В ходе первоначальных следственных действий удалось восстановить картину произошедшего: в ночь с 3 на 4 июня между подозреваемым и женщинами вспыхнула ссора. Парень, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватился за деревянную палку и начал избивать родственниц. Потерпевшие скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия. Злоумышленник задержан следователем. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU