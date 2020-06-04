В Саранске на два дня отменят движение дачного маршрута № 142Д
По решению оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа Саранск дачный маршрут №142Д, следующий в направлении городского кладбища №4, будет отменен на 6 и 7 июня.
В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия на период действия режима повышенной готовности посещение кладбищ на территории городского округа Саранск запрещено.
- Для столицы Мордовии это актуально. Ситуация в Саранске с заболеваемостью нестабильная. Причем, «дыхание» вируса очень близко. Если раньше мы лишь слышали о заболевших, то теперь в окружении практически каждого из нас – среди друзей, знакомых, есть переболевшие. Бережёного Бог бережет, – на заседании городского оперативного штаба подчеркнул Петр Тултаев.
ИСТОЧНИК KP.RU