В Саранске на два дня отменят движение дачного маршрута № 142Д

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:57:40+03:00

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По решению оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа Саранск дачный маршрут №142Д, следующий в направлении городского кладбища №4, будет отменен на 6 и 7 июня.

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия на период действия режима повышенной готовности посещение кладбищ на территории городского округа Саранск запрещено.

- Для столицы Мордовии это актуально. Ситуация в Саранске с заболеваемостью нестабильная. Причем, «дыхание» вируса очень близко. Если раньше мы лишь слышали о заболевших, то теперь в окружении практически каждого из нас – среди друзей, знакомых, есть переболевшие. Бережёного Бог бережет, – на заседании городского оперативного штаба подчеркнул Петр Тултаев.

ИСТОЧНИК KP.RU