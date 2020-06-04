2020-06-04T14:35:09+03:00
Общество

Несколько пензенских спортивных учреждений вернулись к работе

В ближайшее время ожидается открытие одного из городских бассейнов
Анна ЧЕРНАЯ
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Согласно действующему на территории Пензенской области этапу смягчения режима повышенной готовности, с 1 июня спортивно-оздоровительный комплекс «Семейный» (ул. Измайлова, 150) и стадион «Первомайский» (ул. Калинина, 119) возобновили прием посетителей. В ближайшее время также откроется бассейн Училища Олимпийского резерва (ул. Одоевского, 1).

Согласно постановлению губернатора области, занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе допускаются при условии, что между спортсменами сохраняется дистанция, а сами они соблюдают масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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