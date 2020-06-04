В Мордовии спасатели и полицейские нашли заблудившуюся в лесу женщину
Вчера в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Чамзинском районе пропала женщина 1956 года рождения.
Она вместе с родственниками собирала в лесу грибы. В какой-то момент пенсионерка исчезла из виду. На поиски женщины выехали сотрудники МЧС и полиции. Совместными усилиями пропавшая была найдена в лесу за селом Мокшалей.
- Мы выдвинулись на поиски на автомобиле с включёнными проблесковыми маяками и специальным звуковым сигналом. Параллельно мы пытались установить контакт с женщиной по телефону. Когда нам удалось дозвониться, она сказала, что слышит сигнал сирены и мы попросили её идти на звук, сами тем временем вышли из автомобиля и продолжали разговаривать с ней по телефону,- рассказывает Николай Зотов заместитель начальника ОНД и ПР Чамзинского, Большеберезниковского и Дубенского районов.
Женщину удалось отыскать до того, как случилось непоправимое.
ИСТОЧНИК KP.RU