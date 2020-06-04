2020-06-04T12:54:08+03:00
Общество

Компания «СтанкоМашСтрой» продолжает работу в онлайн-режиме

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Компания «СтанкоМашСтрой» продолжает работу и постепенно наращивает объемы производства, несмотря на режим повышенной готовности, который продлен в Пензенской области до 14 июня из-за коронавируса.

Предприятие возобновило производство металлообрабатывающего оборудования с соблюдением необходимых мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Количество сотрудников в офисе пока ограничено, но специалисты компании всегда на связи и готовы проконсультировать по выбору металлообрабатывающего оборудования в любое время.

Несмотря на дистанционный режим работы, за период самоизоляции были проведены сотни консультаций, многие из которых завершились заключением выгодных контрактов на поставку станков различных моделей и модификаций. Оборудование успешно проходит приемку в режиме онлайн. Клиенты компании в полной мере оценили удобство работы и выгоду таких сделок.

Подробности онлаи н-покупки можно узнать по телефону 8-800-250-88-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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