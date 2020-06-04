ЕГЭ в условиях, приближенных к карантину
Анзор Музаев ответит в прямом эфире на вопросы о проведении ЕГЭ в 2020 году.
Горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году, пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 18 июня в 10:00. Ее трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».
Будут даны ответы на вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся:
· проведения ЕГЭ в основной и дополнительный периоды 2020 года;
· изменений в расписании и процедуре проведения экзаменов;
· содержания экзаменационных материалов;
· дополнительных мер, которые будут приняты в пунктах проведения экзаменов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
· процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ в 2020 году.
В настоящее время уже принимаются вопросы:
- по электронной почте ege2020@obrnadzor.gov.ru
- в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте»
Также вопросы можно будет задать в социальной сети «ВКонтакте» во время прямого эфира горячей линии.
ИСТОЧНИК KP.RU