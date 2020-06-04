ЕГЭ в условиях, приближенных к карантину

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:55:08+03:00

Об особенностях аттестации в режиме самоизоляции расскажет исполняющий обязанности главы Рособрнадзора

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Анзор Музаев ответит в прямом эфире на вопросы о проведении ЕГЭ в 2020 году.

Горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году, пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 18 июня в 10:00. Ее трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

Будут даны ответы на вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся:

· проведения ЕГЭ в основной и дополнительный периоды 2020 года;

· изменений в расписании и процедуре проведения экзаменов;

· содержания экзаменационных материалов;

· дополнительных мер, которые будут приняты в пунктах проведения экзаменов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

· процедуры апелляции и пересдачи ЕГЭ в 2020 году.

В настоящее время уже принимаются вопросы:

- по электронной почте ege2020@obrnadzor.gov.ru

- в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте»

Также вопросы можно будет задать в социальной сети «ВКонтакте» во время прямого эфира горячей линии.

ИСТОЧНИК KP.RU