В Пензе на улице Максима Горького частично перекроют движение
Ограничение продлится пять дней: с 8.00 4 июня до 21.00 8 июня
Фото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Это позволит провести работы по устройству наружного водопровода в рамках реконструкции фонтана и прилегающей территории.
Движение будет ограничено на участке между улицами Кирова и Володарского по одной полосе (по направлению движения от улицы Кирова).
Частичное перекрытие улицы запланировано с 8.00 4 июня до 21.00 8 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU