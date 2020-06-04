2020-06-04T08:39:50+03:00
Общество

В Пензе на улице Максима Горького частично перекроют движение

Ограничение продлится пять дней: с 8.00 4 июня до 21.00 8 июня
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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Это позволит провести работы по устройству наружного водопровода в рамках реконструкции фонтана и прилегающей территории.

Движение будет ограничено на участке между улицами Кирова и Володарского по одной полосе (по направлению движения от улицы Кирова).

Частичное перекрытие улицы запланировано с 8.00 4 июня до 21.00 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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