2020-06-04T08:24:02+03:00
Происшествия

В Саранске, ударив сожителя ножом, женщина пошла спать

Ссора произошла из-за вскрытого флакона спиртовой настойки
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
Изменить размер текста:

Следственным отделом по Ленинскому району города Саранска СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней женщины, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

Ссора между обвиняемой и ее сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла вечером 7 декабря 2019 года из-за вскрытого флакона спиртовой настойки. В процессе выяснения отношений мужчина толкнул сожительницу, и она ударилась плечом о шкаф. Разозлившись на него, женщина взяла со стола кухонный нож и нанесла мужчине удар в область живота. После чего легла спать. На следующий день пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где от полученного телесного повреждения скончался.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемая признала полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе на улице Максима Горького частично перекроют движение
В Саранске, ударив сожителя ножом, женщина пошла спать
Подростка видели среди лиц без определенного места жительства
В Пензе дачные автобусы будут ходить четыре раза в неделю
Завтра в Пензе отключат воду в нескольких районах
В Пензе раскрыли серию угонов иномарок
Иван Белозерцев посетил ОАО «Маяк»
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
В Мордовии подтвердились еще 42 случая заболевания коронавирусом
Житель Саратова украл в магазине в Малой Сердобе виски, шампунь и гель для бритья
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
В Мордовии неизвестный украл более 100 дорожных знаков
Почти 80% пензенских предприятий вернулись к работе
В Мордовии в ДТП пострадал годовалый ребенок
Кузнецкая детская больница получит компьютерный томограф
В Саранске в ближайшие выходные ограничат движение транспорта
Иван Белозерцев поручил начать подготовку к сезону отпусков
Окончен школьный роман?
В детском саду Саранска девочка локтем попала в тарелку с горячим супом
В Пензе наградили участников регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»
УФНС России по Пензенской области информирует
В Рузаевке отремонтируют еще девять улиц
ВТБ запустил программу со встроенной благотворительностью от инвестиций в ПИФ в помощь пожилым людям