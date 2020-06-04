В Саранске, ударив сожителя ножом, женщина пошла спать

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:24:02+03:00

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Следственным отделом по Ленинскому району города Саранска СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летней женщины, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

Ссора между обвиняемой и ее сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла вечером 7 декабря 2019 года из-за вскрытого флакона спиртовой настойки. В процессе выяснения отношений мужчина толкнул сожительницу, и она ударилась плечом о шкаф. Разозлившись на него, женщина взяла со стола кухонный нож и нанесла мужчине удар в область живота. После чего легла спать. На следующий день пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где от полученного телесного повреждения скончался.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемая признала полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU