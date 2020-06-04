2020-06-04T08:02:19+03:00
Происшествия

Подростка видели среди лиц без определенного места жительства

Следственным управлением по Иркутской области разыскивается Никита Мутин
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
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Органами следственного управления СК РФ по Иркутской области разыскивается Мутин Никита Сергеевич, 01.08.2000 года рождения, по факту безвестного исчезновения которого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В октябре 2013 года мальчик ушёл из квартиры, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50-лет ВЛКСМ, д. 8, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Следователям СКР стало известно, что в марте 2014 года малолетний находился в городе Усолье-Сибирское среди лиц без определенного места жительства, однако в ходе проведенных поисковых мероприятий установить местонахождение последнего не представилось возможным.

Приметы на момент исчезновения: на вид 16-17 лет, ростом 160-165 см, телосложение худощавое, волосы рыжие, стрижка короткая с длинной челкой, глаза карие.

Подросток был одет: куртка плащевая черного цвета, трико черного цвета с вертикальными полосами белого цвета по бокам, футболка салатового цвета, кроссовки черного цвета.

Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области: при наличии сведений о местонахождении Никиты Мутина, сообщить об этом по телефонам: 8(3952) 20-46-54, 21-65-11 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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