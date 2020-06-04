Подростка видели среди лиц без определенного места жительства
Органами следственного управления СК РФ по Иркутской области разыскивается Мутин Никита Сергеевич, 01.08.2000 года рождения, по факту безвестного исчезновения которого возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
В октябре 2013 года мальчик ушёл из квартиры, расположенной по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50-лет ВЛКСМ, д. 8, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Следователям СКР стало известно, что в марте 2014 года малолетний находился в городе Усолье-Сибирское среди лиц без определенного места жительства, однако в ходе проведенных поисковых мероприятий установить местонахождение последнего не представилось возможным.
Приметы на момент исчезновения: на вид 16-17 лет, ростом 160-165 см, телосложение худощавое, волосы рыжие, стрижка короткая с длинной челкой, глаза карие.
Подросток был одет: куртка плащевая черного цвета, трико черного цвета с вертикальными полосами белого цвета по бокам, футболка салатового цвета, кроссовки черного цвета.
Следственное управление обращается с просьбой к жителям Пензенской области: при наличии сведений о местонахождении Никиты Мутина, сообщить об этом по телефонам: 8(3952) 20-46-54, 21-65-11 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU