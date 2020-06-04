2020-06-04T07:44:08+03:00
Общество

В Пензе дачные автобусы будут ходить четыре раза в неделю

С 1 июня по 1 сентября автобусы дачных сезонных маршрутов будут работать по расписанию четыре дня в неделю
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Помимо среды, субботы и воскресенья пензенцы смогут добраться до дачных участков еще и в пятницу.

Работа автобусов организована по 21 сезонному маршруту в количестве 32 единиц подвижного состава. С начала дачного сезона 2020 года автобусами перевезено 44 977 пассажиров.

Информация о действующем расписании движения размещено на сайте http://www.tk-penza.ru/rasp_marsh.php и конечных остановочных пунктах дачных маршрутов.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и постановлением губернатора Пензенской области «О режиме повышенной готовности», граждане обязаны носить лицевые маски в общественных местах, в том числе общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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