В Пензе дачные автобусы будут ходить четыре раза в неделю
Помимо среды, субботы и воскресенья пензенцы смогут добраться до дачных участков еще и в пятницу.
Работа автобусов организована по 21 сезонному маршруту в количестве 32 единиц подвижного состава. С начала дачного сезона 2020 года автобусами перевезено 44 977 пассажиров.
Информация о действующем расписании движения размещено на сайте http://www.tk-penza.ru/rasp_marsh.php и конечных остановочных пунктах дачных маршрутов.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и постановлением губернатора Пензенской области «О режиме повышенной готовности», граждане обязаны носить лицевые маски в общественных местах, в том числе общественном транспорте.
ИСТОЧНИК KP.RU