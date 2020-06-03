Завтра в Пензе отключат воду в нескольких районах

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:05:03+03:00

Это связано с ремонтом на сетях

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ООО «Горводоканал» сообщает, что завтра с 09:00 будет отключено холодное водоснабжение в следующих микрорайонах:

- г. Спутник: ул. Олимпийская, Звездная, Изумрудная, Светлая, Радужная, Алая, Фонтанная;

- район Междуречья: ул. Полтавская и пр-д, Саврасова, Айвазовского, Васнецова, Брюллова, Федотова, Кустодиева, Левитана, Чиликанова, Рузляева, Рокотова, Крамского, Боровиковского, Локтионова, Берсенёва, Кузнецова, Мутовкина, Левицкого, 2й пр. Левицкого, Яфарова, Аргунова, пр. Крамского, Горюшкина-Сорокопудова, Тропинина;

- ГПЗ-24: ул. Антонова;

- район Сосновка: ул. Измайлова, Садовое кольцо, Добролюбова, Пилотная, Живописная, пр. Живописный, Тенистая, пр. Тенистый, Шишкина, Столыпина. Баженова, Крымская, Бунина, Достоевского, проезды Достоевского;

- район Маяк: ул. Тарханова, Стадионная, Зарубина , пр-ды Зарубина, Парковая;

- район Нахаловка: ул. Чернышевского, Свободы и пр-ды Свободы, ул. Хользунова, Серова, Столярная и пр-д, Черкасова, 1й, 2й Порядок, Пересеченная и пр-д, Ново-Нейтральная, Кошевого и пр-ды, Тюленина, Парижской Коммуны, Нейтральная, Суходольная и проезды;

- район Маньчжурия: ул. Авиационная, Лагерная, Маяковского, Киевская, Береговая, Пензенская, Коробкова, Перекоп, Планетная и проезд, Демьяна Бедного и проезды, Санитарная и пр-ды, Рязанская, Пархоменко, Стрельбищенская, Перовской, Ново-Казанская, Казанская, Дегтярная, Станюковича, Славянская и проезды, Проточная;

- район Барковка;

- район Шуист (частично): ул. Димитрова и проезд, Проезжая, Коллективная, Складская, Складской переулок, Красносельская;

- район Согласие: ул. Р. Люксембург, Каменская, Омская, Марата, Согласие, Касторная, Светлая, Калужская и проезды, Поимская и проезд;

- район «Биосинтез»: ул. К. Цеткин, Долгорукова, Дружбы, Медицинская;

- ул. Терновского, 170-192.

Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ. К объектам социального назначения и многоквартирным жилым домам (по заявкам УК и ТСЖ) будет организован подвоз воды.

По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения и водоотведения, обращайтесь по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал»: 32-13-50.

ИСТОЧНИК KP.RU