2020-06-03T17:02:27+03:00
Происшествия

В Пензе раскрыли серию угонов иномарок

Три автомобиля удалось обнаружить: они будут возвращены владельцам
Анна ЧЕРНАЯ
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Доказательства вины злоумышленников были найдены в гараже одного из них.Доказательства вины злоумышленников были найдены в гараже одного из них.Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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Пензенские полицейские раскрыли серию угонов иномарок, которые совершали двое местных жителей 35 лет. С августа 2018 года по апрель 2020-го они сумели украсть шесть автомобилей.

Схема была проста: присмотрев машину и запомнив место ее парковки, угонщики возвращались на место ночью. Один из них с помощь специального оборудования вскрывал замок, заводил автомобиль и на нем уезжал. Второй в это время на личном транспорте ехал впереди – на случай появления полиции. Угнанное авто ставили в арендованный гараж.

После этого мужчины искали по объявлениям машину аналогичной модели после серьёзного ДТП или пожара, которые продавали по низкой стоимости со всеми необходимыми документами. Главным условием была целостность идентификационных номеров транспортного средства. Таблички с этими номерами выпиливали из автомобиля-донора и устанавливали на украденную машину, попутно заменяя ряд запчастей - чтобы машину было сложно опознать. После чего продавали автомобили на территории других регионов Российской Федерации. Передача машин покупателям происходила в Рязанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение трех угнанных иномарок. Они изъяты и впоследствии будут возвращены законным владельцам. При обысках оперативники обнаружили в гараже, принадлежащем одному из обвиняемых, вещественные доказательства противоправной деятельности – имущество, находившееся в похищенных транспортных средствах, а также таблички с идентификационными номерами, снятыми с автомобилей.

Общая сумма материального ущерба, причинённого действиями злоумышленников, превысила три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Угонщики взяты под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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