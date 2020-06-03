2020-06-03T16:46:28+03:00
Общество

Иван Белозерцев посетил ОАО «Маяк»

Губернатор ознакомился с мерами безопасности, принятыми на предприятии для предотвращения распространения коронавируса
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Как сообщил главе региона председатель совета директоров ОАО «Маяк» Василий Вдонин, из-за закрытия границ Московской области, «Маяк» не мог отправлять свою продукцию предприятиям-партнерам из того региона, но упущенное планируется наверстать до конца года.

- В первом квартале темп роста объемов производства на «Маяке» к аналогичному периоду прошлого года составил 85%, это показатель очень серьезный. Сейчас ситуация в целом в экономике выравнивается, в том числе и в строительной сфере, а это значит, что будет спрос, - отметил Иван Белозерцев.

В связи с распространением коронавирусной инфекции на проходной холдинга установлены закупленные за счет компании тепловизионные камеры, реагирующие на повышение температуры тела. На предприятиях действует масочный режим, сотрудники обеспечиваются дезинфицирующими средствами. Дезинфицируются и машины, привозящие сырье.

Иван Белозерцев осмотрел действующий на территории компании здравпункт, где сотрудники могут получить необходимую медицинскую помощь, оценил оборудование физиотерапевтического, процедурного и стоматологического кабинетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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