В Мордовии подтвердились еще 42 случая заболевания коронавирусом

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:58:35+03:00

Из них 26 – в Саранске

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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 42 новых случая заболевания. По данным регионального оперштабав Саранске выявлено 26 случаев, в Зубово-Полянском районе – 4, в Ичалковском и Лямбирском районах – по 3. В Чамзинском районе – 2, в Дубенском, Атяшевском, Ардатовском, Большеберезниковском районах – по одному.

Старше 60 лет – 7 человек, моложе 30 лет – 10 человек.

Всего в республике выявлено 2012 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 954 человека. Скончались 14.

ИСТОЧНИК KP.RU