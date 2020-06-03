Житель Саратова украл в магазине в Малой Сердобе виски, шампунь и гель для бритья
Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет
Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В полицию Малосердобинского района обратился представитель торговой организации. Мужчина рассказал, что в магазине в селе Малая Сердоба кто-то украл бутылку виски, шесть флаконов шампуня и гель для бритья на общую сумму 2 837 рублей.
После осмотра места происшествия и проведения розыскных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов установили причастность к краже 27-летнего жителя Саратова, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU