2020-06-03T13:35:10+03:00
Происшествия

Житель Саратова украл в магазине в Малой Сердобе виски, шампунь и гель для бритья

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В полицию Малосердобинского района обратился представитель торговой организации. Мужчина рассказал, что в магазине в селе Малая Сердоба кто-то украл бутылку виски, шесть флаконов шампуня и гель для бритья на общую сумму 2 837 рублей.

После осмотра места происшествия и проведения розыскных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов установили причастность к краже 27-летнего жителя Саратова, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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