В Мордовии неизвестный украл более 100 дорожных знаков

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:02:37+03:00

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Полиция Мордовии устанавливает личность злоумышленника, причастного к краже дорожных знаков на территории Большеигнатовского района республики.

С февраля по апрель этого года неизвестный присвоил более 100 дорожных знаков и металлических стоек, а также 45 метров металлического барьерного ограждения. Предварительно, сумма ущерба составила 240 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU