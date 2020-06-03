2020-06-03T13:02:37+03:00
Происшествия

В Мордовии неизвестный украл более 100 дорожных знаков

Сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 240 тысяч рублей
Анна ЧЕРНАЯ
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Полиция Мордовии устанавливает личность злоумышленника, причастного к краже дорожных знаков на территории Большеигнатовского района республики.

С февраля по апрель этого года неизвестный присвоил более 100 дорожных знаков и металлических стоек, а также 45 метров металлического барьерного ограждения. Предварительно, сумма ущерба составила 240 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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