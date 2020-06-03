2020-06-03T12:58:06+03:00
Общество

Почти 80% пензенских предприятий вернулись к работе

Об этом сообщил вчера мэр города Андрей Лузгин в ходе совещания
Анна ЧЕРНАЯ
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С 1 июня в регионе возобновили работу организации сферы услуг, некоторые магазины непродовольственных товаров, дилерские центры.

- Открыты около 80% городских предприятий, многие пензенцы отправятся на работу, - отмети глава городской администрации Андрей Лузин. - В ежедневном режиме отслеживайте график выхода на линию общественного транспорта и количество транспортных средств на маршрутах, а также проанализируйте потребность в открытии дополнительных групп в дошкольных учреждениях.

Замглавы Сергей Волков доложил, что детские сады пока по-прежнему работают в режиме дежурных групп. Их посещает более двух тысяч детей. При этом число воспитанников дошкольных учреждений в обычное время – свыше 29 тысяч человек. В каждой группе проводится ежедневный утренний фильтр, термометрия как детей, так и персонала, регулярная обработка поверхностей дезинфицирующими средствами, проветривание помещений и другие необходимые меры профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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