В Мордовии в ДТП пострадал годовалый ребенок

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:50:07+03:00

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Вчера в 10 часов утра в Ковылкино на перекрестке улиц Советской и Горького произошла авария. 69-летний водитель «ВАЗ-21120», ранее трижды привлекавшийся к ответственности за нарушение правил дорожного движения, при выезде со второстепенной дороги не уступил «Фольксвагену».

В результате столкновения пострадал годовалый малыш, который перевозился в люльке в отечественной легковушке. Ребенка на месте осмотрела бригада скорой помощи.

Водители трезвы. На месте ДТП выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети - отсутствие горизонтальной линии разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU