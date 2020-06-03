2020-06-03T11:50:07+03:00
Происшествия

В Мордовии в ДТП пострадал годовалый ребенок

Водители обоих транспортных средств были трезвы
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера в 10 часов утра в Ковылкино на перекрестке улиц Советской и Горького произошла авария. 69-летний водитель «ВАЗ-21120», ранее трижды привлекавшийся к ответственности за нарушение правил дорожного движения, при выезде со второстепенной дороги не уступил «Фольксвагену».

В результате столкновения пострадал годовалый малыш, который перевозился в люльке в отечественной легковушке. Ребенка на месте осмотрела бригада скорой помощи.

Водители трезвы. На месте ДТП выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети - отсутствие горизонтальной линии разметки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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