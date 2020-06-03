Кузнецкая детская больница получит компьютерный томограф

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:12:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Новое оборудование позволит врачам больницы более точно ставить диагноз и назначать лечение при инсультах, сложных травмах, инфекционных заболеваниях и других патологических состояниях. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в детскую больницу оборудование передадут после завершения всех необходимых подготовительных работ.

По информации главного врача больницы Галины Дерябиной, в связи с ослаблением режима самоизоляции увеличилось количество лиц, не имеющих медицинских показаний, но нуждающихся в обследовании на коронавирусную инфекцию.Поэтому в лаборатории Кузнецкой межрайонной детской больницы начали проводиться на платной основе исследования на определение COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU