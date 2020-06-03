В Саранске в ближайшие выходные ограничат движение транспорта
Для обеспечения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Саранске временно ограничат движение и стоянку транспортных средств:
- с 6:00 до 18:00 6 июня по Ключаревскому шоссе от Юго-западного шоссе до городского кладбища № 4;
- на автодороге, ведущей к кладбищу с. Берсеневка, от корпуса №3 многоквартирного дома № 20 по ул. Победы;
- с 6:00 до 18:00 7 июня по Ключаревскому шоссе от Юго-западного шоссе до городского кладбища № 4.
Исключение составят транспортные средства, задействованные в мероприятиях по погребению (захоронению), а также коммунальных и аварийных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU