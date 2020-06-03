Иван Белозерцев поручил начать подготовку к сезону отпусков

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:50:12+03:00

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Регион вышел на первый этап смягчения режима повышенной готовности, а это означает, что нужно готовиться к сезону отпусков.

- Президент Владимир Владимирович Путин поручил формировать возможности для внутреннего туризма, - отметил Иван Белозерцев. – Из-за коронавируса многие россияне не поедут, как раньше, отдыхать за границу, а предпочтут провести отпуск в России. Мы должны сделать так, чтобы поехали они именно в нашу область.

Губернатор акцентировал внимание участников встречи на том, что люди едут в отпуск, в первую очередь, за новыми эмоциями и впечатлениями – а значит, нужно думать, что можно предложить туристам.

- Так, во многих пензенских санаториях есть медицинское оборудование. Почему бы не предоставить гостям возможность пройти обследование. У многих, кроме отпуска, времени на это просто нет, - отметил Иван Белозерцев. – Можно организовывать выезды не только в музеи Пензенской области, но и на природу, делать тематические экскурсии – к примеру, на рыбалку, заключив соглашение с владельцами частных прудов. Люди готовы платить за новые услуги, и руководство санаториев должно им их предлагать.

Вести разработку новых экскурсионных направлений поручено министерству культуры и туризма Пензенской области. Министерству экономики региона дано поручение обеспечить информационную и консультативную помощь организациям туристической отрасли.

- Ситуация сейчас непростая, нужно контролировать – подали ли заявку, каковы сроки ее рассмотрения, какую конкретную помощь предоставят, нужно вести работу с банками, помогая туристическому бизнесу региона развиваться, - резюмировал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU