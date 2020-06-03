Окончен школьный роман?
Горячее видео, запечатлевшее страстный момент в отношениях 35-летней учительницы и девятиклассника, заснятое одним из учеников, пошло гулять по школьным чатам.
Не торопится кого-то осуждать обозреватель «КП» Александр Милкус. Его размышления о том, нужно ли наказывать учителей за интимные отношения с учениками, в заметке «А если это любовь?» Подробности - в сегодняшнем еженедельнике «Комсомольская правда».
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Почему?
Дочь писателя Успенского называет своего отца садистом и просит не называть его именем детскую премию.
А Петросян и его молодая жена не живут вместе.
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Подробности звездных войн во время режима самоизоляции.
Советы от пензенского врача Анастасии Филюшкиной: «Сейчас не лучшее время для планирования беременности».
ИСТОЧНИК KP.RU