2020-06-03T09:01:26+03:00
Общество

Окончен школьный роман?

Учительнице из Астрахани дали условный срок за связь с 15-летним учеником
Виктор ВИКТОРОВ
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Горячее видео, запечатлевшее страстный момент в отношениях 35-летней учительницы и девятиклассника, заснятое одним из учеников, пошло гулять по школьным чатам.

Не торопится кого-то осуждать обозреватель «КП» Александр Милкус. Его размышления о том, нужно ли наказывать учителей за интимные отношения с учениками, в заметке «А если это любовь?» Подробности - в сегодняшнем еженедельнике «Комсомольская правда».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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